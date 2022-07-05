В Армении — очередная судебно-внутриполитическая сенсация. Здесь суд принял к производству иск адвокатов Тиграна Атанесяна и Маргариты Гюлумян против… фонда «Открытое общество – Армения» (фонд Сороса). Нет, речь не о том, что кого-то из соросовского офиса несправедливо уволили или же не заплатили обещанных денег. Адвокаты требуют немедленно приостановить деятельность фонда в Армении и применить меры обеспечения иска и запретить деятельность офшорного офиса Сороса до вступления вердикта в законную силу. Первый иск адвокаты проиграли и теперь «пошли на второй заход».

Строго говоря, власти многих стран считают деятельность Фонда Сороса прямой и явной угрозой политической стабильности. Возможно, пару десятилетий назад Фонд «Открытое общество» действительно мог восприниматься как инструмент продвижения демократии западного образца. Но сегодня уже слишком много доказательств, что структуры этого фонда, во-первых, превратились в средство решения узкогрупповых задач, а во-вторых, действовать они предпочитают не через демократические реформы, а путем провокаций и «раскачки ситуации».

Но вся пикантность ситуации состоит в том, что, во-первых, в нынешней Армении в правящей команде предостаточно «соросят», то есть персон, которые активно сотрудничали с Фондом Сороса, работали в его структурах, получали гранты и т.д. В их числе, к примеру, секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян, которого считают одним из самых близких соратников Пашиняна. А во-вторых, за четыре года Николь Пашинян значительно укрепил свою личную власть, подмяв под себя прежде всего судебную систему. Достаточно вспомнить «войну» Пашиняна с Конституционным судом. Которую он довел до конца, невзирая на робкие попискивания Совета Европы и Венецианской комиссии.

И вот теперь «ручное правосудие» Армении принимает иск против Фонда Сороса — пусть и со второй попытки. И, вопреки ереванским «традициям», никто не торопится доходчиво объяснять адвокатам, что им следует сидеть тихо и не отсвечивать. И как это понимать? Контроль Пашиняна над судебной системой начинает давать сбои? Или…против Фонда Сороса в Армении выступили сами «соросята»?

А это уже не такой невероятный сценарий, как кажется. Да, Пашинян пришел к власти в Армении под прозападными лозунгами, и даже свой блок называл первоначально не «Гражданский договор», а «Елк» — «Выход», подразумевая выход из ОДКБ и ЕАЭС. Но при этом именно Пашинян идет на такие «промосковкие» шаги, которые не позволяли себе даже его как бы промосковские предшественники. Именно «шашлычно-революционное» правительство отправило армянских «зинворов» в состав российской военной миссии в Сирию, отправило свои самолеты и военную технику на помощь Москве на украинский фронт, обязалось помогать России обходить санкции…Да, еще недавно, особенно после недавнего визита в Баку Сергея Лаврова, переговоров президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина в Ереване пытались демонстрировать обиды на Москву. Но теперь, похоже, решили выслужиться перед Москвой, да так, что пошли «с козырей» по принципу «да мне ради вас даже Сороса не жалко, мамой клянусь!»

Правда, нет гарантии, что это сработает.

Нурани, обозреватель