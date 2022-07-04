Министерство финансов Великобритании, а также все налогоплательщики страны стали акционерами компании Killing Kittens. Она занимается организацией секс-вечеринок, которые ориентированы на удовлетворение запросов женщин и пар, передает Financial Times

Компания получила акционеров благодаря программе Future Fund, созданной по поручению британского министра финансов Риши Сунака. Через эту программу правительство выдает кредиты различным компаниям, пострадавшим во время пандемии. И как только они проводят раунд привлечения капитала, кредиты автоматически конвертируются в акции компаний.

Через Future Fund британские власти уже выделили 1,14 миллиарда фунтов стерлингов для 1190 компаний, в том числе для футбольного клуба «Болтон» и сети кофеен Black Sheep Coffee.