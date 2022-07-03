Необычно длительное и экспрессивное рукопожатие британского премьера Бориса Джонсона с новозеландской коллегой Джасиндой Ардерн позабавило интернет-пользователей.

Ранее СМИ разместили видеозапись встречи глав правительств двух государств. Когда Ардерн подошла к Джонсону, встречавшему ее на Даунинг-стрит, последний схватил руку новозеландского премьера и не отпускал шесть секунд. Все это время британский премьер периодически оборачивался к фотографам, чтобы те могли запечатлеть их рукопожатие.

После этого пользователи соцсетей оставили следующие комментарии: «Чуть руку бедной не оторвал», «Жжет не по-детски» и «Что еще от этого блондина ожидать?».

