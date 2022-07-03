Посетительница одного из ресторанов сети быстрого питания «Вкусно — и точка» (российский преемник «Макдоналдса») в Москве пожаловалась, что обнаружила плесень на своем бургере. Фотографиями некачественной продукции она поделилась с Telegram-каналом «Говорит и показывает Москва».

На снимках можно увидеть плесень на одной из булочек бургера. Отмечается, что фотографии были сделаны накануне в одном из ресторанов «Вкусно — и точка» в районе Хорошево-Мневники.

Представители сети ресторанов пока не прокомментировали кадры.