Помимо того, что Москва терпит явные неудачи на военно-политическом фронте в Украине, она продолжает оказываться в смешном и глупом положении и сфере информационной войны.

Военные и политические поражения налицо: Россия, которая собиралась расправиться с Киевом, как говорится, с наскока, по горло увязла в украинском болоте. А политическое фиаско настолько крупное (речь идет не только о санкциях Запада, которые совместно с экономическими, наносят стране существенный урон), что в этом вынужден признаться даже бывший лидер донбасских боевиков Игорь Стрелков (Гиркин).

Одно из последних его признаний касалось событий на острове Змеиный. Комментируя решение Минобороны РФ вывести гарнизон с острова Змеиный в Черном море, Стрелков сказал, что оно «правильное с военной точки зрения, хотя в политическом плане является, несомненно, поражением».

Ну, а запущенный маховик российской оголтелой пропаганды и вовсе выдает такие курьезы и ляпы, что впору хвататься за голову. Не имея на руках убедительных доводов против «железобетонных» аргументов украинской стороны, «тяжелая артиллерия» российской пропаганды вынуждена оперировать мифическими данными и брать фантастические цифры потерь Киева с потолка.

Буквально вчера одна из «тяжеловесов» словоблудия телеведущая Ольга Скабеева в «патриотическом» угаре сморозила откровенную глупость. Так, она заявила, что россияне уничтожили уже… «тысячу украинских «байрактаров». Фантастическая цифра действительно впечатляет, но поверить в нее могут лишь какие-нибудь Иванушка и Марфуша с далекой российской глубинки.

Кроме того, Скабеева поставила в неловкое положение оборонное ведомство России, обвинив его во «лжи». Дело в том, что ранее в Минобороны РФ отчитывались только о 84 сбитых таких беспилотниках. А на самом деле Украина закупила перед войной всего 62 «Байрактара».

То есть, даже «патриотам» в МО России не могло прийти в голову абсурдная мысль о «тысяче байрактарах». Видимо, до «любви» Скабеевой к родине им расти и расти.

Впрочем, такой «мелочью», как тысяча сбитых «байрактаров», российских пропагандистов не смутить. И Азербайджан знает об этом не понаслышке.

Наверняка, наша аудитория прекрасно помнит, какая антиазербайджанская истерия царила на российских телеканалах и электронных СМИ во время 44-дневной войны. Пока азербайджанская армия громила армянских оккупантов, как косточки из компота, на российских политических ток-шоу с подачи армянского лобби разгорались нешуточные страсти.

В первые дни войны, обхаживающие интересы армянского лобби российские «эксперты» и ведущие выступали с победными реляциями о «непобедимости армянского оружия». Однако очень скоро они, поняв, что шила в мешке не утаишь, тем более в век стремительного развития современных технологий, сменили пластинку. Заговорили о «зверствах» азербайджанцев, напавших на «мирных и несчастных» армян.

Особенно из кожи лезли вон та же Скабеева, и конечно же, печально известный Владимир Соловьев, которые не скупились на оскорбительные заявления в адрес Азербайджана и азербайджанского народа.

Кстати, о Соловьеве. Несмотря на то, что сегодня Владимир Рудольфович занят тем, что поливает грязью Украину, тем не менее, он не забывает и о провокациях в адрес нашей страны.

На днях он пригласил в эфир никчемного человечишку по имени Давид Бабаян, позиционирующего себя «министром иностранных дел арцаха». При этом Соловьев прекрасно осознавал, что идет на провокацию, тем не менее, попытался слепить из этого отхода человеческой жизнедеятельности «конфету».

Примечательно, что вся эта «соловьиная» провокация имела место на фоне недавно подписанного между РФ и Азербайджаном соглашения в сфере информационной безопасности. Интервью с Бабаяном вызвало вполне справедливую волну возмущения в Азербайджане. После чего российскому телеведущему пришлось дважды извиниться перед азербайджанским народом. И если в первый раз его извинения носили издевательский характер, то затем ему пришлось просить прощения, ментально преклонив колени.

«Уважение суверенитета и территориальной целостности других стран — один из главных приоритетов внешней политики России. Я лично с этим приоритетом полностью согласен. Вчера в моем утреннем эфире произошли события, которые были расценены в Баку как неприемлемые», — сказал Соловьев.

Он принес Азербайджану извинения от своего имени, «поскольку это был результат моей личной политической ошибки». «Сложное время, ошибки случаются», — резюмировал Соловьев.

«Уважение суверенитета и территориальной целостности других стран» — чудовищное лицемерие давно потерявшего уважение российского горе-пропагандиста.

Тем не менее, извинения Соловьева показали, что с ним провели разъяснительную беседу и вправили мозги. Оно и понятно: Москве не с руки сегодня на фоне неблагоприятной ситуации, в которую она сама себя и загнала, терять одного из двух союзников в регионе Южного Кавказа. Тем более, ради тридцати «армянских» сребреников, полученных новоявленным Иудой.

Именно потому заявления Скабеевой, Соловьева, Симоньян и других краснобаев не должно вызвать особого удивления. Ради миски похлебки, они готовы продать Родину, прикрываясь при этом патриотическими лозунгами. Как говорится, все они одним миром мазаны…

Фарид Теймурханлы