В Госдуму внесли законопроект о порядке принятия в состав РФ новых территорий.

«Принятие в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства или его части осуществляется с учетом разделения большинством граждан иностранного государства или его части культуры РФ как уникального наследия ее многонационального народа», — говорится в тексте документа.

Соавторы проекта предлагают, чтобы часть иностранного государства принималась в РФ «вне зависимости от местоположения границ этого иностранного государства или его части».

Вопрос «новых границ» в законопроекте не уточняется.