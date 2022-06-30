Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун выразил свою поддержку президенту России Владимиру Путину, назвав его первоклассным человеком.

«Я по-прежнему готов принять пулю за Владимира Путина. Он первоклассный человек. Он посчитал свои действия правильными и считал, что сделает лучше для России. Что касается Зеленского, то раньше он был комиком, и, судя по всему, намерен продолжать эту профессию, потому что если бы он подумал и приложил достаточно усилий для разговора с Путиным и выслушал бы его, то мог бы что-то изменить», — приводит слова Экклстоуна The Sun.