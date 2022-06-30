Профессор Сколтеха, член Европейской академии Артём Оганов прокомментировал призыв британского премьер-министра Бориса Джонсона к учёным из России переезжать в Великобританию.

«Я не уверен, отвечает ли Джонсон за свои слова, но я за свои отвечаю — и приглашаю Бориса Джонсона младшим научным сотрудником в мою лабораторию, гарантирую конкурентоспособную зарплату и хорошие условия труда», — заявил Оганов в беседе со «Взглядом».

По его словам, у учёных в России прекрасные перспективы.