Если бы в России был президент женского пола, он не начал бы войну в Украине, считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Его слова прозвучали в интервью для ZDF.

«Если бы Путин был женщиной, я просто не думаю, что он начал бы такую войну», — заявил Джонсон, рассуждая о российском политике в образе другого пола. По его мнению, боевые действия — это результат «токсичной маскулинности». В связи с этим премьер призвал к тому, чтобы больше женщин занимали руководящие должности.

На заявление Джонсона отреагировал Дмитрий Песков.

«Фрейд мечтал бы о таком объекте для исследований», — заявил он.