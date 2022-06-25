Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал украинцев не торопиться выкидывать учебники по русскому языку, чтобы их вновь не пришлось искать. Об этом он высказался в личном Telegram-канале.

«В Одесской области изъяли учебники русского языка и литературы, а из образовательной программы убрали всех русских писателей. В Николаевской — запретили русский язык в школах. Жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября», — высказался он.