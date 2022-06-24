Российский генерал Апты Алаудинов носит бронежилет украинской армии. По крайней мере, в нем он появился на видео, которое выложил в своем канале глава Чечни Кадыров.

На кадрах видно, как генерал-майор полиции Алаудинов стоит в окружении других бойцов и рассказывает об обстановке в Северодонецке. Он одет в бронежилет расцветки, которая с 2014 г. официально утверждена как камуфляж вооруженных сил Украины.

На левом плече бронежилета также виден элемент, который военные называют «коробочка». Это уплотненный валик, который удерживает оружейный ремень от скатывания с плеча. Такие «коробочки» есть только у украинских и российских бронежилетов, но российская расцветка гораздо темнее.



Это дополнительный аргумент в пользу того, что на генерале Алаудинове надет именно украинский бронежилет, а не западная форма схожей раскраски, пишет ВВС.

Алаудинов до 2021 г. был заместителем министра внутренних дел Чеченской Республики. В 2022 г. он возглавил отряд спецназа «Ахмат».