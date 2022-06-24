Депутат Госдумы России Андрей Гуруев заявил, что Лондон станет первым городом, который подвергнется бомбардировке в случае новой мировой войны.
«Всю группировку космических спутников противника мы уничтожим в ходе первой воздушной операции. Никого не волнует, американцы они или британцы, мы бы видели их всех как членов НАТО», — утверждает он.
Он также предупредил, что Россия «начнет» не с Варшавы, Парижа или Берлина. «Первый удар будет по Лондону. Совершенно ясно, что угроза миру исходит от англосаксов», — заявил он.
Лондон -столица Великобритании, страна у которой нет дня независимости.
И Москва , чей первый царь был Хан Батый , позже Московия платила дань Крымскому хану Гирею , а крымские татары ,будучи автономией первые в Европе приняли Закон о равноправии женщин!
Эрдоган возьмёт свой кусок Крыма!