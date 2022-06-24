Поиски пропавшего 17 мая без вести на территории Загатальского района гражданина Индии Маникантха Кондавити (1993 г.р.) продолжаются с привлечением специально обученных собак Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время поисково-спасательные мероприятия на горно-лесной территории со сложным рельефом по предполагаемому маршруту гражданина проводятся в нескольких направлениях силами Войск гражданской обороны МЧС, Службы спасения особого риска и Северо-Западного регионального центра МЧС, Министерства внутренних дел, Министерства экологии и природных ресурсов и местными жителями», – сказано в информации.