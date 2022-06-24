Поиски пропавшего 17 мая без вести на территории Загатальского района гражданина Индии Маникантха Кондавити (1993 г.р.) продолжаются с привлечением специально обученных собак Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В настоящее время поисково-спасательные мероприятия на горно-лесной территории со сложным рельефом по предполагаемому маршруту гражданина проводятся в нескольких направлениях силами Войск гражданской обороны МЧС, Службы спасения особого риска и Северо-Западного регионального центра МЧС, Министерства внутренних дел, Министерства экологии и природных ресурсов и местными жителями», – сказано в информации.
На 37 день? Комедия. Это надо было делать сразу, но с другой стороны, кто платит за эту операцию? Если Посольство Индии, то пусть хоть 77 дней ищут, но искать 37 дней — стоит ресурсов и денег, за это должны платить иностранцы, тем более его отец богатенький буратино.