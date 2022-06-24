Человеческая память коротка, а у мерзавцев она еще короче. Как же быстро человек забывает свои прошлые унижения, слезы и мольбы, выступая сегодня эдаким «героем нашего времени». Мало того, он не только забывает позорное прошлое, но и наступает на те же грабли, которые некогда больно ударили его по медному лбу.

Сегодня в Азербайджане, наверное, немногие помнят о российско-израильском блогере, верном слуге армян, готовым за миску похлебки поливать грязью нашу страну, Александре Лапшине. Оно и понятно: если помнить о каждом ничтожестве, то на это и времени, и нервов не хватит.

Однако для полноты картины, характеризующей ничтожную сущность Лапшина, придется дать небольшую справку. Александр Лапшин, являющийся гражданином России и Израиля, занимался пропагандой сепаратистского режима, незаконно посетив в апреле 2011 года и в октябре 2012 года оккупированные территории Азербайджана.

Он делал заявления против территориальной целостности Азербайджана. Тогда же Генеральной прокуратурой Азербайджана в его отношении было возбуждено уголовное дело за открытые призывы против государства и незаконное пересечение государственной границы. Он быль объявлен в международный розыск и задержан в Беларуси в феврале 2017 года, откуда его экстрадировали в Азербайджан. И тут с Лапшиным произошли довольно интересные метаморфозы. Из «арцахского героя» он в одночасье превратился в жалкого, никчемного человечишку.

Поняв, что игры в супермена закончились, и пора окунуться в реальность, он чуть было не тронулся умом из-за страха перед справедливым возмездием. Трусливый по натуре Лапшин слезно умолял президента Азербайджана помиловать его. В итоге он был помилован, после чего выдворен за пределы Азербайджана.

Но, как показывают события, горький урок не пошел ему впрок. Как стало известно, Лапшин вновь незаконно посетил Карабах, о чем похвастал в соцсетях.

В своем посте в угоду своим армянским хозяевам Лапшин не скупится на оскорбления в адрес Азербайджана, запамятовав, кому именно обязан тем, что до сих пор не топчет зону.

Естественно, мы не станем публиковать площадную брань данного существа, но поразительно видеть, как это одноклеточное, родившееся на свет Божий человеком, испытывает удовольствие в исполнении роли послушной собачонки в руках своих армянских покровителей.

Но в истории с незаконным посещением Лапшина Карабаха есть другой интересный момент. Как известно, из Армении в Карабах Лапшин мог попасть лишь по Лачинскому коридору, который находится в зоне ответственности российских миротворцев. Следовательно, он проник на азербайджанскую территорию с согласия российских «миротворцев», в обязанности которых входит пресечение всех подобных незаконных вылазок. Впрочем, подобное неуважение российских «миротворцев», как это ни парадоксально, играет нам на руку. Это еще раз свидетельствует о том, что от российских «миротворцев» Азербайджану не то, что пользы нет, а, наоборот, они наносят лишь вред. Вывод очевиден: в 2025 году российский контингент должен покинуть Карабах. И это притом, что между Азербайджаном и РФ в феврале этого года была подписана декларация о союзничестве.

Сергей Иванов