Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет.
У него была острая сердечная недостаточность. Он умер ночью в машине скорой помощи, пишут российские СМИ.
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет.
У него была острая сердечная недостаточность. Он умер ночью в машине скорой помощи, пишут российские СМИ.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
О Всевышный Аллах! Прости своего раба и прими его в Рай . Мне очень жаль . Он был частью нашей юности…отличный певец, семьянин и главное ЧЕЛОВЕК…Да упокоюет душу его Всевыщный Аллах! Амин!
Он был кяфиром, неверным. Аллах неверных не прощает. А мой вам совет: для начала изучите Ислам чтобы делать дуа язычникпм, неверным, всяким там юрам, шатунам.
В исламе нет ненависти к другим религия. Учи КОРАН. Ты не знаешь как распорядиться АЛЛАХ.