В Санкт-Петербурге в 60-летие Цоя выставили его портрет в форме участника «спецоперации» с Z-нашивкой. Картину представил художник Алексей Сергиенко в своей галерее.

Вместе с Z-Цоем показали еще 30 работ, посвященных лидеру группы «Кино.

При этом многочисленные антивоенные песни Цоя и уклонение от службы в армии во времена Афганской войны не смутили Сергиенко.

Художник уверен: сейчас Цой как минимум поехал бы на Донбасс с концертами и «не предал бы родину, как Галкин, Пугачева и Невзоров».