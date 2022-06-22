Любая площадка, представляемая одиозным российским телеведущим Владимиром Соловьевым, якобы, для озвучивания аналитических выкладок и политического обозрения, неизменно превращается в информационный клозет. Будь то передача «Вечер с Владимиром Соловьевым» или видео-шоу «Соловьев Live».

Оно и неудивительно. По сути, никакого глубокого анализа от ангажированных гостей разных мастей ожидать и не приходится, так как все они действует согласно установке, базирующейся на двух пунктах. Пункт 1: партия всегда права. Пункт 2: если партия неправа, смотри пункт 1.

Если раньше оккупированная армянскими и проармянскими экспертами соловьевская платформа была трибуной, с которой в однобоком порядке освещался карабахский конфликт, то сегодня вектор интересов (а точнее оголтелой пропаганды) сместился в сторону Украины.

Так же, как и в карабахском вопросе, по украинской тематике так называемые политологи и эксперты, позабыв о всякой объективности, делают упор на ярую пропаганду, полную лжи, в угоду власть предержащим.

Ради этого они не брезгуют даже площадной бранью, заменяя тем самым реальную картину и аргументы. В этом «благом» деле в первых рядах, как всегда армянские «эксперты». Благо, опыта лгать и изворачиваться они набрались еще со времен карабахской проблемы.

Одним из таких клоунов на манеже Соловьева является хорошо известный азербайджанской аудитории директор российского «Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии» Семен Багдасаров.

Свою тюркофобскую сущность Багдасаров наглядно показал во время 44-дневной войны, когда при виде военных успехов он и ему подобные бились в истерике, изрыгая потоки лжи в адрес Баку.

Помнится, в разгар второй карабахской войны в одном из эфиров телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе напрямую угрожает Российской Федерации. И тем самым дал «филигранный пас» Багдасарову, который не преминул воспользоваться им, и разродиться словесной диареей.

«Свершилось нечто, чего мы еще не осознаем. Турция теперь на Южном Кавказе присутствует не только политически, а военным образом, военно-политическим образом. И она будет укрепляться там. Эрдоган никуда оттуда не уйдет», – сообщил Багдасаров.

Тогда же он, не моргнув глазом, следуя древней армянской традиции, соврал, что обученные Турцией сирийские боевики, которых та перебросила в Нагорный Карабах, до этого совершили ряд военных преступлений в отношении российских солдат и военных летчиков ВВС РФ во время последнего конфликта в Сирии, в начале 2020 года. Причем, соврал дважды.

И вот сегодня «под шумок» тот же Багдасаров в гостях у того же Соловьева выступил с критикой Анкары.

«Мы заигрались со страной под названием Турция. Они поставляют оружие на Украину, а мы отправляем им наших туристов. Ежегодно мы вкладываем огромные деньги в эту страну. Эрдоган — умный человек, который во всем ищет свою выгоду. А когда мы начнём иметь выгоду? Например, мы не признаем РПК террористической организацией. Почему бы не начать поставлять оружие тем, кто воюет с Турцией?», — сказал Багдасаров.

Поразительная наглость вперемешку с раболепием перед кремлевскими хозяевами.

Во-первых, Турция не поддержала санкции в отношении России после ее нападения на Украину. И это уже говорит о том, что Анкара не имеет каких-либо недружественных намерений против Москвы. И это притом, что Турция является членом, и несложно представить, какое давление она испытывает со стороны Североатлантического альянса, в частности, США.

Во-вторых, Турция – суверенное государство, и она вольная строить свои торговые отношения, в том числе, и в военной области так, как диктуют ее государственные интересы.

В-третьих, Россия сегодня не в том положении, чтобы говорить языком шантажа, да еще и с членом НАТО, который придерживается нейтралитета в украинском вопросе.

Понятное дело, что цепной пес Кремля Багдасаров сотрясает кулаками по прямой указке свыше. И тому есть причина. Намерение Турции начать военную операцию против террористов РПК не на шутку беспокоит Москвы, и она всеми средствами пытается воспрепятствовать этому.

Только инструмент выбран не тот: в таком важном вопросе делать ставку на пропагандистов, а тем более, армянского толка не только глупо, но и смешно. Видимо, Москву собственное реноме не особо волнует…

Сергей Иванов