Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отреагировал на обвинения в свой адрес со стороны ЛГБТ-сообщества, опубликовав свою фотографию в образе «Люси-конфетки», которую играл, когда работал актёром в театре.

«ЛГБТ возмущено и говорит о моей отставке. Посмотрите на фото и вы поймете — кто должен быть возмущен по настоящему. По-моему меня преследуют, нет? Требую толерантности!», — написал Арестович.

Ранее на странице KyivPride появилось требование уволить Арестовича за то, что тот назвал представителей ЛГБТ людьми с девиацией, которые вызывают у него сочувствие.