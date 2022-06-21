Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отреагировал на обвинения в свой адрес со стороны ЛГБТ-сообщества, опубликовав свою фотографию в образе «Люси-конфетки», которую играл, когда работал актёром в театре.
«ЛГБТ возмущено и говорит о моей отставке. Посмотрите на фото и вы поймете — кто должен быть возмущен по настоящему. По-моему меня преследуют, нет? Требую толерантности!», — написал Арестович.
Ранее на странице KyivPride появилось требование уволить Арестовича за то, что тот назвал представителей ЛГБТ людьми с девиацией, которые вызывают у него сочувствие.
Люди ищут любой повод чтобы оскорбиться.
Нет ничего оскорбительного или даже высокомерного в его словах об отклонениях.
Девиация от нормы это норма.
Я тоже не совсем straight но ничего плохого в его словах не услышала.
Да, отклонение от нормы. В чем проблема? ЛГБТ сообществу делать больше нечего?
Латентный гей не знает уже как выжить на горячей сковородке.