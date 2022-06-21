Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в оперативной передаче оружия. Об этом пишет обозреватель Дойл МакМанус в статье для Los Angeles Times.

«Эти трое не предоставили Зеленскому самого желанного: оперативных поставок нового оружия», — подчеркнул МакМанус.

Публицист также усомнился в перспективах скорого вхождения Украине в Евросоюз, несмотря на выражение поддержки со стороны лидеров европейских стран.

«При этом они одобрили заявку Украины на членство в Европейском союзе — долгожданное заявление для Киева даже с учетом, что оно носило всецело символический характер», — отметил автор LA Times.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги посетили Киев 16 июня.