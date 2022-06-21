Сын миллиардера Илона Маска решил полностью изменить образ, чтобы дистанцироваться от отца. Как сообщает The Blast, 18-летний Ксавье Александр Маск сменит пол и откажется от имени и фамилии отца.

Отмечается, что почти сразу после дня рождения в апреле Ксавье подал в суд прошение об изменении имени на женское. Согласно документам из верховного суда Калифорнии в округе Лос-Анджелес, слушание назначено на 24 июня.

«Гендерная идентичность и тот факт, что я больше не живу с моим биологическим отцом и не хочу быть связан с ним каким-либо образом», — процитировало издание фрагмент из заявления Ксавье о причинах прошения. По данным The Blast, Ксавье Александр Маск просит изменить его имя на Вивиан Дженна Уилсон.

Ксавье — сын Маска и первой жены, писательницы Джастин Уилсон.