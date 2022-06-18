Высокопоставленные российские официальные лица не должны давать провокационные комментарии по вопросам, которые не входят в их компетенцию. Об этом, как передаёт Minval.az, заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Так он прокомментировал провокационные слова зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, одного из главных лоббистов Армении в России и азербайджанофоба Константина Затулина, который назвал «некорректным» заявление президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о непризнании «ЛДНР» и заявил, что Казахстан ждут такие же «меры, как с Украиной».

«Хотелось бы, чтобы в Астане не забывали, что с друзьями и партнёрами мы территориальных вопросов не поднимаем и споров не ведём. Со всеми остальными — как, например, с Украиной — всё возможно», — пригрозил ранее сегодня Затулин, важно отметив, что «так называемые союзники по СНГ, по Евразийскому союзу и ОДКБ очень своеобразно понимают свои союзнические обязательства в отношении России».

Как сообщал «Минвал», лидер Казахстана вчера в присутствии президента РФ Владимира Путина на Питерском экономическом форуме назвал «ЛДНР» квазигосударственными образованиями и, кроме того, в довольно жесткой форме высказал претензии по отношению к ряду российских политиков, общественных деятелей и журналистов, которые «разжигают вражду между Казахстаном и Россией».

«Можно по-разному относиться к словам Токаева о статусе «ДНР» и «ЛНР» (кавычки наши — прим. Minval.az), но для официальных лиц это не повод давать провокационные, тенденциозные комментарии в СМИ. Причем явно за границами своей компетенции. Константину Федоровичу бы стоило сосредоточиться на функциях своего комитета, важнейшей из которых является укрепление отношений со странами бывшего СССР», — отметил Турчак в своем telegram-канале.

Секретарь Генсовета добавил, что Затулин высказал «личное мнение». Однако подобные слова лучше переосмыслить или хотя бы «держать при себе».

Примечательно, что руководство «Единой России» до сих пор «не сочло нужным» отчитать Затулина также за его публичные антиазербайджанские заявления и открытое лоббирование интересов Армении в России…