Украинские власти не согласны с решением организаторов «Евровидения» о невозможности проведения конкурса в Украине в 2023 году, власти будут требовать пересмотра их позиции. Об этом заявил украинский министр культуры Александр Ткаченко.

«Украина не согласна с характером принятия такого решения, когда нас поставили перед фактом без обсуждения других вариантов. Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства», — заявил он.