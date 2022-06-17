«Спецоперация» России в Украине — это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Современный мир проходит эпоху кардинальных перемен. Ломаются и дают сбои международные институты, гарантии безопасности девальвируются. Запад принципиально отказался исполнять взятые на себя ранее обязательства. Достичь с ним каких либо новых договоренностей оказалось просто невозможно. В сложившихся ситуации, на фоне возрастающих для нас рисков и угроз решение России о проведении «специальной военной операции» было вынужденным. Трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым.

Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное, кстати, на уставе ООН, отстаивать свою безопасность. Решение направленное на защиту наших граждан, жителей республик Донбасса, которые на протяжении 8 лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, получивших полное покровительство запада. Запад не только стремился реализовать сценарий «антироссия», но и вел активное военное освоение украинской территории.

На развитие экономики, на благополучие живущих там людей никто внимание не обращает. А вот для создание плацдарма НАТО на востоке, направленного против России денег не жалели и не жалеют», — заявил он.