Президент России Владимир Путин считает, что военная «спецоперация» в Украине стала «спасательным кругом» для западных стран, поскольку благодаря этому они смогли свалить на Москву все свои проблемы. Его слова прозвучали во время XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он обвинил страны «Большой семерки» в мировом кризисе и заявил, что проблемы в экономике начались еще несколько лет назад и усилились в ковид.

«Для них наша операция на Донбассе – это спасательный круг, чтобы свалить собственные просчеты. Но все, у кого есть хотя бы начальное школьное образование, понимают истинные причины этой ситуации», — утверждает Путин.

Он также заявил, что издержки ЕС от санкций могут составить 400 млрд долларов, а рост инфляции в отдельных странах еврозоны уже превысил 20%:

«И ведь они не ведут никаких специальных военных операций. Да, конечно, у нас и своих проблем хватает. Но они-то все время на нас пальцем тыкают».

По словам президента РФ, вклад в раскручивание цен в Европе внесла провальная энергетическая политика.

«Мы здесь не причём. Сами натворили дел и ищут виновных», — отметил он.