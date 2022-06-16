«США оказывают поддержку Украине для того, чтобы она могла защищать себя. Мы оказываем Украине экономическую, гуманитарную помощь и помощь в сфере безопасности. Мы координируем свои усилия с нашими партнерами и союзниками для того, чтобы Россия заплатила высокую цену за эту войну. Применяются санкции».

С этим заявлением выступила на пресс-конференции помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Она отметила, что проводится также работа с союзниками по укреплению восточного и юго-восточного крыла НАТО: Мы поддерживаем территориальную целостность, суверенитет и независимость стран, хотим мира, построенного на уважении к этим принципам. США поддерживают независимость, суверенитет Азербайджана, это глубокая и реальная поддержка.

В связи с войной в Украине хотела бы отметить, что мы не должны позволить, чтобы Россия одержала победу в Украине, так как в этом случае эти принципы, в которые мы верим, окажутся под угрозой и в других уголках мира» — приводит АПА ее слова.