Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому придется вести переговоры с Россией. Такую позицию он изложил в среду во время визита в Румынию.

«Президенту Украины и другим представителям властей придется вести переговоры с Россией», — сказал Макрон.

По его словам, европейцы также должны участвовать в этих переговорах и выступать в качестве гарантов безопасности.

Французский лидер отметил, что ЕС, Украина и Россия «находятся на одном континенте». «Мы хотим добиться мира, мы хотим, чтобы однажды прекратился огонь и возобновилась дискуссия», — подчеркнул Макрон.

«Мы находимся с Россией на одном континенте. Она была вчера, она есть сегодня, она будет завтра. Россия — сильная держава», — добавил французский лидер.