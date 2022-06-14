Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что паровоз западной экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных порах.

По его словам, подтверждающие это данные по инфляции, ценам на все виды топлива и прогнозы по падению экономик находятся в открытом доступе. «И это только первый месяц лета», — заметил замглавы Совбеза в новой записи в Telegram-канале, добавив, что надо ждать осень и основной «санкционный урожай».

Медведев с нетерпением ожидает очередного пакета европейских санкций и «великих санкционных решений grandfather Joe (дедушка Джо, президент США Джо Байден), по поводу которых авторы этих самых санкций сразу начинают придумывать схемы обхода».