Российский Минфин частично засекретил бюджетную отчетность, чтобы снизить угрозу новых санкций, сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельные лица возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности. Это поможет минимизировать риск введения дополнительных санкций», — говорится в сообщении.