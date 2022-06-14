Из-за огромного числа уклонистов «лынырийцы» начали охоту на рыбаков.

Бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что «операцию» по ловле рыбаков провели «за один день»: «Провели рейд по рыбалкам, нахватали мужиков и мобилизовали».

По его словам, мобилизованных вооружают винтовками Мосина.

«Каски СШ-43, сапоги, самая элементарная форма, которая рвётся, потому что сшита из из дер*ма… На батальон дают два пулемёта! Даже не «Утёс», а ДШК, пару АГС… И эти батальоны выдвигают на передовую!» — негодует Стрелков.

