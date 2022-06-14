СБУ обнародовала видео, подтверждающее факт мародерства российской армии в Сумской области.

«Российская армия — сборище отбросов, которые воруют у украинцев все, что видят. Один из таких случаев зафиксировали камеры наблюдения в Сумской области. Благодаря нашим защитникам там уже нет оккупантов, но «память» о них сохранилась на видео», — подчеркнули в спецслужбе.

На записи видно, как российские солдаты выломали двери магазина, а затем начали разбирать с полок товары.

«Воровали все, что попадалось под руку: от батареек до духов. Сумки для награбленного они взяли здесь же, в магазине», — указали в СБУ.