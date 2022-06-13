Власти Украины начали подготовку к проведению в стране в будущем году песенного конкурса «Евровидение», несмотря на боевые действия в стране. Об этом сообщил в понедельник заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Украина уже начинает подготовку финала «Евровидения» 2023 года. Мы показываем миру свою открытость, гостеприимство и умение реализовывать масштабные проекты», — написал он в своем Telegram-канале.

Кирилл Тимошенко заверил, что безопасность проведения конкурса является главным вопросом для украинских властей и для Европейского вещательного союза, под эгидой которого проводится песенное состязание.

В подготовке конкурса «Евровидение-2023» участвуют Министерство обороны и Министерство внутренних дел Украины, заявил Тимошенко. Он не назвал город, где именно украинские власти предполагают провести конкурс. «Для того, чтобы обеспечить удобную логистику, а главную безопасность, рассматриваем различные локации. Какие, пока не можем анонсировать», — написал он. Тимошенко поблагодарил европейских партнеров, а также Вооруженные силы Украины за помощь в организации конкурса.