Россия заработала $98 млрд на экспорте ископаемого топлива за первые 100 дней войны в Украине, сообщает Центр исследований энергетики и чистого воздуха в Twitter.

«Россия заработала 98 миллиарда евро дохода от экспорта ископаемого топлива за первые 100 дней после вторжения в Украину. ЕС импортировал 61% этого объема на сумму около 57 миллиардов евро» — говорится в сообщении.

По данным центра, крупнейшими импортерами стали Китай, Германия и Италия.

«Ужасные цифры. Следует прекратить спонсировать российскую военную машину. Седьмой пакет санкций, газовое эмбарго, ограничения против всех российских банков и элит, вторичные санкции – это должно быть общей целью», — прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.