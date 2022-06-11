Канадский певец Джастин Бибер рассказал, что у него парализовало половину лица и опубликовал соответствующее видео на своей странице в Instagram.

«Как видите, этот глаз не моргает, я не могу улыбаться этой стороной лица. Эта ноздря не двигается. Значит, на этой стороне моего лица полный паралич», — рассказал о своем состоянии 28-летний Бибер.

По словам артиста, у него диагностировали синдрома Рамсея Ханта. Это заболевание иногда называют опоясывающим герпесом. Оно имеет вариабельные проявления, которые могут включать поражение нижних двигательных нейронов лицевого нерва, глухоту, головокружение и боль.