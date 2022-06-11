Жителям оккупированных Мелитополя и Херсона выдали первые российские паспорта, сообщили российские СМИ.
Сколько было выдано в Мелитополе — неизвестно, в Херсоне — 25.
Более того, в Херсоне уже собрались отмечать День России.
Жителям оккупированных Мелитополя и Херсона выдали первые российские паспорта, сообщили российские СМИ.
Сколько было выдано в Мелитополе — неизвестно, в Херсоне — 25.
Более того, в Херсоне уже собрались отмечать День России.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
25 далбоебов
этим русским извергам идиотам трудно, ну просто бесполезно доказать что на планете Земля 21-й век и что они круглые идиоты.