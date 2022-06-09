Россия начала обманом завозить наемников на войну. Мужчин нанимали на работу охранниками и техниками на нефтяных вышках, а затем их отправляли в Луганскую область воевать.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Солдат, попавших в плен, вербовали через частную военную компанию «Евро Полис» в Краснодаре по трудовым контрактам. Они жители республики Марий Эл, Татарстана и Москвы.

«И перед тем, как мы поедем на вахту, а вахта длится 4 месяца, мы заключали договор ГПД (гражданско-правовой договор», — рассказал один из пленных.

Другой рассказал, что после приезда в Луганскую область им сказали: «назад дороги нет, то есть, бежать смысла нет… Будете бежать — по вам сработают наши же».

СБУ отмечает, что мужчины по сути стали «пушечным мясом» в боях с украинскими защитниками возле населенных пунктов Богуславское, Камышеваха и Викторовка в Луганской области. Отмечается, что командир покинул военных, а затем их накрыла собственная артиллерия.

Теперь пленные сотрудничают со следователями СБУ.

