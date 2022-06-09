Русский поэт Тютчев как-то написал стихотворение, строки из которого стали афоризмом: «Умом Россию не понять…». Однако он даже не предполагал, что есть нация, которая существовала и, к сожалению, до сих пор является раковой опухолью на живом организме планеты Земля, которую умом не понять.

Кем только не представляли себя представители этой нации: и «древнейшими», и «многострадальными», и «непобедимыми». И чем больше они соревновались в эпитетах, которые, по их мнению, должны были возвести их на пик, тем глубже они оказывались в бездне своего выдуманного мира.

Как вы поняли, речь идет об армянах, которые, по известным лишь им причинам, возомнили себя небожителями. Согласно армянским историкам, чьи исследования базируются лишь на больных фантазиях, род человеческий произошел от Адама и Евы. Вроде, никаких нестыковок с библейским преданием в данном вопросе нет. Если бы не одно «но».

Армяне искренне верят в то, что не только Адам, но даже сам Всевышний говорил на армянском языке, вследствие чего и пророку Ною с его сторонниками на ковчеге было дано спасение на чисто армянской горе Арарат. Говорят, что Ной, приплыв на ковчеге к горе Арарат, увидев наскальную надпись: «Здесь был Армен», был несколько ошарашен. Но армяне говорят, это было от состояния эйфории.

А если серьезно, то фантазия армян, которой позавидовал бы сам барон Мюнхгаузен, не вызывает иных чувств, кроме сарказма. Хаи посягают на все: мелочная душонка, которую раздирают комплексы неполноценности, ведет к созданному ими миру. Казалось бы, любым сказкам приходит конец, но только не армянским. Хаи преподнесли еще одну сенсацию: оказывается всемирно известный мавзолей Тадж-Махал, фундамент которого был заложен 390 лет назад, 7 июня 1632 года, в Агре — столице индийской империи Великих Моголов имеет армянскую подоплеку.

Как пишут армянские СМИ, Мумтаз-Махал, скончавшаяся во время родов 14-о ребенка любимая жена императора Шах-Джахана, в честь которой и был создан мавзолей Тадж-Махал, была… армянкой.

Армянские СМИ пишут: Тадж Махал – величайшая достопримечательность Индии, но лишь немногие знают, кем была та женщина, в память о которой был воздвигнут этот храм любви. Как армяне оказались в этой далекой стране и еще в средневековье создали одну из самых влиятельных общин?

Документальный фильм «Тадж-Махал: армянка – душа символа Индии» прольет свет на эти вопросы. По армянскому варианту, Мумтаз-Махал является армянкой. В то время как она была дочерью визиря Абдул Хасана Асаф-хана, известного сановника падишаха Джахангира, исповедовавшего шиитское направление Ислама. Но как бы хаи не надрывали свои голосовые связки и не тужили седалищные нервы, ни Абдул, ни Хасан, ни Асаф- хан не были армянами.

Но затронув индийскую тему, армянские историки, сами того не понимая, обнажили свои корни. Мы неоднократно говорили (и доказывали), что хаи – закавказские кочевники, чей табор по несчастью для автохтонных народов региона, застрял на Южном Кавказе. И если сегодня прибывшие в наш регион кочевые армяне из Индии апеллируют к Мумтаз-Махал, представляя ее, как армянку, то резон тут один. Или армяне признают, что они индийские кочевники, или должны отречься от дочери Абдул Хасана Асаф-хана. Дилемма, однако…

Сергей Иванов, автор Minval.az