«Кадыровцы» в очередной раз продемонстрировали свой талант в создании постановочных роликов якобы с передовой.

Очередной такой ролик появился в сети, пишет УНИАН.

На кадрах несколько «кадыровцев» шагают вдоль кустов и имитируют стрелковый бой. При этом не слышно ответных выстрелов, да и «кадыровцы» вряд ли их ждали, поскольку некоторые тиктокеры даже не надели бронежилет и каску.

Для антуража один из «кадыровцев» постоянно кричал «Ахмат — сила», а другие расстреливали невидимых врагов в кустах, даже не заглядывая в прицел.