Смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны объявили в Брянске. Постановление об этом подписал глава горадминистрации Александр Макаров.

Бомбоубежища в конкурсе разделили на три группы по вместимости: до 150 человек, от 150 до 600 человек и от 600 человек и более. В каждой предусмотрено три призовых места.

Оценивать защитные сооружения будут по герметичности и прочности конструкций, работоспособности вентиляции и других систем жизнеобеспечения, а также наличию необходимых документов и наглядных пособий.

Подтвердить состояние бомбоубежища каждый участник должен фотографиями. Их потребуется не менее 20 штук.

Результаты конкурса отправят в региональное МЧС России.