В марте этого года в рамках инвентаризации Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов» (дочерняя компания холдинга «Вертолеты России») работники службы безопасности центра обнаружили пропажу двух генераторов, предназначенных для вертолета Ми-38, сообщили в пресс-службе «Вертолетов России» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

На вертолет Ми-38 устанавливается генератор переменного тока резервной системы ГТ60ПЧ8Б. Такое же устройство устанавливается на вертолет радиолокационного дозора Ка-31. Источник РБК в авиаотрасли утверждает, что генераторы были похищены сотрудниками предприятия. «Пропажа оценивается в 9,5 млн руб.», — уточнил он.

В пресс-службе «Вертолетов России» отметили, что материалы служебной проверки направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.