Президент Франции Эммануэль Макрон поступает правильно, поддерживая контакты со своим российским коллегой Владимиром Путиным на фоне эскалации украинского кризиса, уверена лидер партии «Национальное объединение, экс-кандидат в президенты Марин Ле Пен, пишет журнал Challenges. По ее словам, она «не понимает, почему главу французского государства за это критикует руководство Украины».

«Президент Франции прав, пытаясь путем обсуждения найти средства, чтобы остановить этот конфликт и обеспечить восстановление Украиной своего суверенитета и вывод российских солдат из Украины <…>. Я не понимаю, почему президент [Украины Владимир] Зеленский обвиняет его в этом», — заявила Ле Пен.