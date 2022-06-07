Подробности переговоров помощника президента Азербайджана — заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном пока не раскрываются. Сам Гаджиев в Twitter назвал состоявшуюся беседу плодотворной и дружеской, отметив в числе тем обсуждения азербайджано-американское партнерство и региональные вопросы. Затем появилось и официальное сообщение Белого дома: участники переговоров подчеркнули готовность стран к дальнейшему углублению двусторонних связей, также отмечено, что Салливан высоко оценил действия Азербайджана по обеспечению энергетической безопасности Европы, стороны обсудили усилия по дальнейшей диверсификации региональных поставок энергоресурсов. Обсудили, конечно, и Карабах — Салливан «подтвердил приверженность США миру, безопасности и процветанию в регионе Южного Кавказа». Наконец, среди тем переговоров Белый дом упоминает и Украину.

Столь обширная и, скажем так, «острая» повестка дня переговоров — уже верный признак, что Азербайджан и США идут на сближение. Более того, обозначенные темы переговоров Хикмета Гаджиева и Джейка Салливана укладываются в тот же тренд, что и поздравительные послания президента США Джо Байдена в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева: это и роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы, и помощь Украине, и многое другое.

Такого поворота, без сомнения, следовало ожидать: геополитические «подвижки», связанные с украинской войной, резко «повысили цену» и независимой системы азербайджанских экспортных трубопроводов, и паромной переправы через Каспий, и модернизированных железных дорог вместе с магистралью Баку-Тбилиси-Карс, которая позволяет не ждать, пока Армения «раскачается» и откроет Зангезурский коридор. Азербайджан становится куда более ценным партнером для США, и в Вашингтоне делают выводы и повышают ставки. Заодно отодвигая на второй план прежние надоевшие штампы по поводу «прав человека», «гражданского общества» и т.д.

Примечательно, что в ходе своего визита в США Хикмет Гаджиев провел встречу с послом Турции в США Гасаном Муратом Марджаном. Это не просто «визит вежливости». Баку и Анкара четко координируют внешнюю политику, особенно на крутых поворотах, и это тоже верный признак, что Баку и Вашингтон идут на сближение (точно так же как есть позитивные подвижки в отношениях Турции и США), и здесь опять нужно «сверить часы» и уточнить позиции.

И, наконец, нельзя не заметить, что еще до визита Хикмета Гаджиева, впечатляющая «американская лихорадка на кавказском треке» вспыхнула в Москве. Уже в конце мая державные издания принялись стращать Азербайджан «тяжелыми последствиями» дружбы с США. Затем, как уже сообщал Minval.az, в ход пошла «тяжелая артиллерия» — заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Рашид Нургалиев в интервью «Российской газете» принялся уверять, будто бы США никогда не были заинтересованы в урегулировании конфликта в Карабахе, он был выгоден американцам для постоянного поддержания очага напряженности, ослабляющего страны региона и т.д. Позабыв на минуточку, чей «форпост» в надежде на чью военную поддержку в течение четверти века продолжал оккупацию азербайджанских территорий и планомерно торпедировал переговоры, и представитель чьего МИДа сегодня закатывает публичные истерики на тему успешного посредничества Евросоюза в урегулировании. И это если не углубляться в историю и не вспоминать, что и до распада СССР, и после него подобные конфликты раздувались и использовались Кремлем для «привязки» их участников к Москве.

Но если с Арменией проделать эту операцию удалось, то с Азербайджаном уже не получилось. А теперь, после 44-дневной войны, когда российская военная помощь Армении составила экспозицию «Парка трофеев», в Азербайджане на новом уровне и с новых позиций развивают отношения с США.

И вряд ли публичные истерики «не ходите, дети, в Америку гулять» помогут России предотвратить крушение ее политических позиций.

Отдел политики Minval.az