В России четко понимаю, что фаза сейчас на их стороне. Время на их стороне. У них есть время до начала июля-середины июля, когда они могут воздействовать на противника, то есть на нас, не имея шанса нарваться на серьезный встречный контрудар, на подход резервов.

Об этом сегодня заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«То есть у них развязаны руки в этом отношении. Они выбирают время, место, инициативу и бьют по нам, а нам остается только держаться в обороне и наносить короткие контрудары. Это, в том числе потому, что не вовремя поставляется западное оружие. Если бы вся эта страшная дискуссия про ленд-лиз, про все остальное началась бы на 4 недели раньше, ситуация была бы иная. Мы бы были сейчас в фазе, когда мы готовы. А так, они получили с середины мая по начало июля полтора месяца свободного выбора, где и как нас «крошить». Война – это не про метры и не про тонны, это про ритм. Особенно на уровне оперативного искусства. По фазе они сейчас доминируют, а мы – нет», — отметил Арестович.

