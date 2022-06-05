В Южном военном округе РФ планируют отправлять на войну против Украины женщин-военнослужащих. Об этом 5 июня в Telegram сообщил украинский журналист, корреспондент агентства УНИАН в России Роман Цимбалюк.

«В Южном военном округе, в связи с большими потерями среди личного состава, планируют отправлять участвовать в «специальной военной операции» военнослужащих-женщин, – написал он. – Так, в 58 общевойсковой армии (в/ч 47084, Владикавказ) на должности командиров взводов и рот уже назначили женщин офицеров, которые на данный момент находятся в пунктах постоянной дислокации, но готовятся ехать в Украину выполнять обязанности относительно занимаемых должностей».