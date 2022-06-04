За Северодонецк идет кровавая битва, сообщает Джо Инвуд, корреспондент Би-би-си.

По его словам, российские войска продолжали наступление в течение нескольких недель, и казалось, что сдача города практически неизбежна — это лишь вопрос времени.

Однако сегодня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай впервые заявил, что ситуация меняется. По его словам, защитники Северодонецка отвоевали примерно пятую часть города — и могут удерживать ее.

«Как только у нас будет достаточно западного оружия дальнего радиуса действия, мы отодвинем их артиллерию от наших позиций. И тогда, поверьте мне, российская пехота, она просто побежит», — заявил он.

Битва за Северодонецк — это не просто военная битва. Обе стороны публикуют информацию, соответствующую их повестке дня. Но если Северодонецк удастся удержать, это будет грандиозная победа украинцев – победа, которая может повлиять на исход этой войны, отмечает Джо Инвуд.