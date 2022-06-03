Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россию нельзя унижать, после окончания боевых действий необходимо выходить из кризиса путём дипломатии.

«Ситуация в Украине действительно сложная. Уже трудно сосчитать, сколько разговоров состоялось с Владимиром Путиным. Мы проговорили не менее сотни часов. Нельзя унижать Россию. Когда однажды военные действия прекратятся, мы сможем проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии», — приводит ТАСС слова Макрона в интервью региональной прессе.

По словам президента Франции, просил его об этом лично Владимир Зеленский. Макрон также выразил уверенность, что Франция должна играть роль посредника.