Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что между Зеленским и украинскими военными «начинается серьезный конфликт».

«Польша — вы видите — и туда и сюда: и примем беженцев, и не примем, и деньги дайте, и через нас деньги в Украину. Уже договорились до того, что западную Украину готовы оттяпать. Оттяпать не получится. Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт. Военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику», — утверждает он.