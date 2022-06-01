Отчаяние от неудач и вынужденного признания горьких реалий порождает помутнение разума. Но после недолгого шока не лишенные рассудка люди, все же, находят в себе силы, чтобы оправиться и смириться с действующим положением. В случае с политиками Армении, сепаратистская идея которых канула в Лету, происходит настоящая история, которой должны заниматься психиатры. Уж настолько у потерпевших снесло крышу, что трудно найти вразумительное объяснение их словесным фортелям. Они пытаются выстроить новую линию обороны.

Более или менее состоявшиеся в политике люди после разгрома армянской армии осенью 2020 года нет-нет, да сделали определенные выводы, смягчили риторику. Они осознали, что угрожать после проигранной битвы, махать кулаками как минимум стыдно.

Стали вводить в обращение новые тезисы, суть которых сводится к отсутствию территориальных притязаний. Зато появился тезис, согласно которого Ереван ныне больше печется о правах горстки армян Карабаха. Желают выглядеть как проигравшие, но сохранившие лицо. Ну и пусть.

Другое дело — упертые болваны от кластера кукол, которых, как говорится, выдвинули, и теперь задвинуть не представляется возможным.

Классическим представителем бесталанной колонны непримиримых является так называемый министр (!) иностранных дел несуществующей республики Давид Бабаян. Человек малообразованный и трудно поддающийся политической дрессуре.

Неизменно умничает, делает это с весьма характерным выражением лица, больше напоминающим образ директора автопарка в захолустном регионе.

Так вот, чтобы выглядеть проницательным и всевидящим, он воспроизвел словесный фурор. Согласно его прогнозам, «существование Карабаха (самопровозглашенной республики) является важнейшим фактором поддержания регионального и даже глобального геополитического равновесия».

В попытке предстать перед аудиторией Facebook он на своей странице воспроизвел околесицу, согласно которой его несуществующая в природе республика мощно влияет на формирование регионального порядка. Правда, одно не понятно – как мифическая единица, или же несуществующее образование может оказывать воздействие на тот или иной порядок?! Или, как воображаемая конфигурация может обуславливать новые тенденции?! Не понятно.

Но автору несусветных идей и умозаключений все видится ясным. «Министр» без портфеля, без страны и без международного признания убежден, дескать, «не будет Карабаха», геополитический ландшафт Закавказья кардинально изменится, и вслед за этим поддержание геополитического равновесия традиционными средствами а регионе, то есть, с помощью систем геостратегических сдержек и противовесов, станет практически невозможным.

Сказать, что воспроизведенный Бабаяном бред никак не вяжется со здравой логикой, ничего не сказать. Но в чем причина умственного сбоя?

Скорее, после мощного удара азербайджанской армии, что положил конец оккупации земель, деятелю этому или память отшибло, или он с умственных катушек слетел.

Опровергая природу геополитических процессов и явлений, Бабаян воссоздает фантомы и призраки, на которых ничего путного воспроизвести невозможно.

Кажется, имеет место потеря контроля над разумом. Без принудительного лечения тут не обойтись. Бабаян, не сумевший реализовать карьерные амбиции, рвется в бой, чтобы заставить с собой считаться, и не осознает, что выглядит со стороны анекдотично.

Вообще-то, маленьким людям присуще говорить высокопарно о глобальном. С этим ничего не поделаешь, смотреть на мир сквозь призму химеры – это ведь тоже синдром.

Потерявший надежду лузер вместе со своими провалившимися кукловодами еще раз напоминает мыслящим людям о торжестве непреложной истины, согласно которой безграмотность и примитивизм — это главный ресурс диктатуры, тирании и человеконенавистничества. Носителям зла все равно кого уничтожать, с кем бороться, лишь бы доказать силу своей убежденности на почве расфуфыренной самооценки.

Иной раз люди из глубинки демонстрируют способность видеть будущее, предвосхищать неминуемое. Тогда к ним проявляют интерес окружающие, понимая, что мысли этого человека опережают время. Но в случае с Бабаяном такое предположение близко не подходит.

Вот чем умник завершает свою политическую исповедь: «Исчезновение Карабаха приведет к открытой конфронтации между центрами силы, и мир может оказаться на пороге ядерной войны».

Назовем сказанное формулой «министра» Бабаяна, которая гласит, будто в случае исчезновения Карабаха грянет ядерная война, и мир будет уничтожен. Забавно, не правда ли?!

Вот реальные плоды питомника мракобесия, который Ереван воссоздал на азербайджанской земле и тридцать лет проводил там эксперименты над несчастными людьми. Вывод может быть только один – травмоопасная политика всегда чревата тем, что генерирует только кошмары, фобии и синдромы.

Все это никогда не выдерживало логику здравомыслия, и так оно будет и в будущем.

Тофик Аббасов, автор Minval.az