В РФ арестовали генерала украинского происхождения Михаила Зусько.

Об этом свидетельствует аудиоперехват разговора российских войск, который опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

Из него следует, что генерала Зусько, который командует наиболее боеспособной российской 58 армией, арестовали за неудачи при наступлении в районе Николаева. Он якобы сдавал позиции Украине.

Цаплиенко отмечает, что на решение об аресте Зусько повлияло его украинское происхождение.

Генерал, который отдавал приказы накрывать массированных огнем мирные украинские города и села, родился на Волыни, уточняет УНИАН.