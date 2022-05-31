Дмитрий Медведев считает, что критикам «спецоперации» России в Украине лучше поскорее уезжать из страны и не возвращаться.

Людям, которые критикуют «спецоперацию» России в Украине, лучше поскорее уезжать в Германию. Так заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на информацию, что Берлин решил упростить взъезд россиянам, недовольным действиями вооруженных сил РФ.

Медведев уточнил, что тем, кто «выступает против своей страны и желает ей поражения», лучше потом не возвращаться. Потому, что их может ждать уголовная ответственность за распространение фейков о российской армии, написал политик в своем Telegram-канале.

«Может быть, стоит подумать о льготном въезде в Россию всех, кто активно выступает в Германии, и не только против украинского варианта ливерной колбасы (Шольца и ко) и подобных европейских деятелей», – отметил Медведев.