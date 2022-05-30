Сокамерники голливудского продюсера Харви Вайнштейна написали о нем книгу, сообщает Page Six.

Автобиография «Харви Вайнштейн: Моя история» вышла на Amazon еще в начале мая, ее цена составляла 7,99 доллара. При этом было неизвестно, кто стоит за выходом книги.

Позднее выяснилось, что она была написана двумя сокамерниками бывшего магната, которые отбывают наказание в той же тюрьме, что и Вайнштейн. В предисловии автобиографии, выпущенной Prisons Foundation, говорится, что материалы произведения были получены «окольным путем» из исправительного учреждения в Калифорнии. В тексте подчеркивается, что они были переданы не Вайнштейном, а мужчинами, которые подружились с ним. Продюсер якобы рассказал им свою историю и дал согласию на публикацию книги, так как сам не может опубликовать ее из-за продолжающихся судебных разбирательств.

Адвокат Вайнштейна опроверг эту информацию и подал в суд с требованием снять книгу с продажи и не называть ее автобиографией. 28 мая ее удалили с Amazon.